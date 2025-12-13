Andrés Feliz: "Queremos seguir con nuestra línea de victorias"

"Tenemos que seguir en este nivel defensivo. Será un partido importante porque jugamos en casa con nuestra gente y queremos seguir en esa línea de victorias", explicó el base, que recordó que el equipo catalán "tiene mucho triple y mucha transición", por lo que el objetivo del conjunto blanco consistirá en "mantener esos porcentajes bajos y poner el nivel físico muy alto".

"Sabemos de la importancia que tiene la Liga y mantenernos arriba durante todo el año. Le damos mucha importancia porque hay muchas competiciones este año, así que tenemos que estar arriba siempre", añadió el dominicano.

El Real Madrid afronta una nueva jornada de Liga Endesa en el Movistar Arena, donde aún no ha perdido, un mes después de su última derrota, en Euroliga en casa ante el Panathinaikos el 13 de noviembre, ante un Básquet Girona que aún no sabe lo que es ganar al conjunto merengue.

El equipo entrenado por Sergio Scariolo llega tras la reciente victoria en competición europea el jueves en casa ante el Baskonia, en un último mes inmaculado en el que ha cosechado seis victorias, tres en la Liga Endesa y tres en la Euroliga, y ninguna derrota.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy