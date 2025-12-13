Doble reto del Casademont en Valencia, enfrentarse al líder y recuperar sensaciones

El conjunto rojillo llega al Roig Arena decimocuarto, reforzado en la competición liguera tras vencer en la última jornada al Granada a domicilio, una victoria que los de Jesús Ramírez necesitaban para coger aire en el campeonato doméstico.

Sin embargo, si en la liga estaban pasando apuros, era en la competición europea donde habían logrado muy buenos resultados, con cinco de seis victorias en la primera ronda de la copa continental.

Algo que se truncó el miércoles, en el primer partido de la segunda ronda, al caer en casa con estrépito (80-92) ante el conjunto heleno tras un encuentro en el que el técnico del Casademont admitió el viernes que dejaron de hacer cosas bien.

“Nos debe dar igual Peristeri que Valencia, que Granada, que cualquier partido, porque lo importante es hacer nuestras cosas bien hechas, que es lo que dejamos de hacer”, destacó.

Para el encuentro del domingo, el entrenador buscará que su equipo se centre en hacerlo todo más simple, suprimir las “historias” que están “molestando” al conjunto y lograr los puntos que les ayuden a ganar.

Sin embargo, del Valencia Basket espera una dura prueba, ya que es una escuadra que juega “increíble" y que hasta los detalles más básicos los hace “perfectos”, por lo que recalcó que solo podrá contrarrestar esas virtudes con la mejor versión del equipo.

“Tácticamente tenemos que protegernos y leer dónde podemos hacerles daño, que hay sitios que creemos que podemos hacer daño y eso hacerlo perfecto”, resumió.

Para el encuentro, correspondiente a la décima jornada de liga, Ramírez informó de que el equipo llega bien físicamente, aunque no podrá contar con Kabaca, en proceso de recuperación tras ser operado.

También precisó el viernes el técnico que Marco Spissu había sufrido un pequeño golpe y Bell-Haynes acabó “tocado” en el partido ante el Peristeri.

Independientemente del quinteto titular, quienes sí estarán el domingo en el Roig Arena serán los numerosos aficionados desplazados desde Zaragoza, pues tanto los equipos masculinos como los femeninos de ambos clubes se enfrentarán el domingo en la cancha del Valencia Basket.