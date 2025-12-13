El azulgrana Will Clyburn comparte con Walker el MVP de la jornada 15 de la Euroliga

Ambos jugadores compartieron el premio al registrar exactamente 33 tantos de valoración, siendo parte importante en la victoria de sus equipos en la pasada jornada europea.

Clyburn anotó 28 puntos, con 7 de 10 en triples, capturó tres rebotes, dio dos asistencias, robó tres balones y puso un tapón en la victoria de los de Xavi Pascual ante Olympiacos en el Palau Blaugrana. Todo un veterano de la competición, el ala-pívot sumó su séptimo reconocimiento como MVP de la Jornada en un total de 258 partidos en la competición.

Por su parte, Walker IV se fue hasta los 29 puntos, su mejor marca personal en la Euroliga y la más alta en esta jornada, con 10 de 11 en tiros de dos, 2 de 8 en triples y 3 de 3 en tiros libres en la victoria del conjunto israelí ante el colista, el Asvel Villeurbanne. Además, añadió nueve rebotes y una asistencia a su hoja de estadísticas.

El Barcelona, impulsado tras el regreso de Pascual a su banquillo, ocupa el tercer puesto de la clasificación europea con 10 victorias y 5 derrotas. Por su parte, el Maccabi es decimosexto, fuera de los puestos de play-in con un registro opuesto de 5 victorias y 10 derrotas.

