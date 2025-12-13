El Barça, a alargar su inercia ganadora en Manresa

Desde el regreso de Xavi Pascual al banquillo azulgrana, nueve años y medio después de su primera etapa, en el seno del conjunto azulgrana se ha recuperado la sonrisa, un sentimiento que se refleja en su juego.

El sólido desempeño defensivo y un tercer cuarto para el recuerdo desarbolaron al Olympiacos, un equipo que, por presupuesto y trayectoria, aspira a estar en la Final a Cuatro, y al que el Barça logró endosar 98 puntos.

Más allá del parcial de 30-17 que rompió la igualdad al descanso, el cuadro catalán sometió al equipo heleno con una exhibición coral en la primera gran noche europea de la temporada en el Palau Blaugrana, escenario de una "comunión mágica" entre equipo y afición que el propio Pascual destacó en la rueda de prensa posterior.

La desolación de una grada huérfana de motivos para ilusionarse ha dado paso a un optimismo fundamentado en los resultados: cinco victorias consecutivas entre todas las competiciones que dificultan fijar el techo competitivo de un equipo que domina a sus rivales desde la riqueza táctica y una intensidad irrenunciable.

Esta notable mejoría defensiva se sustenta también en la eficiencia ofensiva que lidera la dupla estadounidense formada por Will Clyburn, con 28 puntos y siete triples ante el Olympiacos, y Kevin Punter, que aportó 24, para un total de 60 créditos de valoración entre ambos.

El rendimiento colectivo de un quinteto titular perfectamente sincronizado que completan por Tomas Satoransky, Tornike Shengelia y Jan Vesely, y que acumula 1.779 minutos en Euroliga, ha permitido al Barça consolidarse entre los cuatro primeros de la competición, con diez victorias en quince partidos.

La principal incógnita es si el conjunto azulgrana podrá mantener el nivel físico en un calendario tan exigente, con siete partidos aún por disputar en 18 días antes de que finalice 2025, especialmente teniendo en cuenta que, sin este quinteto en pista, el rendimiento del equipo se resiente.

Con ese desafío por delante, el conjunto dirigido por Xavi Pascual afronta el derbi catalán ante un Baxi Manresa que llega al duelo con urgencias y en contraste con la euforia azulgrana, tras un inicio irregular en la competición doméstica y dos derrotas consecutivas frente al Unicaja (105-82) y el Joventut de Badalona (83-79).

Con las bajas confirmadas de los bases Juan Núñez, lesionado de larga duración, y Nico Laprovittola, el Barça buscará un triunfo que le permita seguir corrigiendo el nefasto arranque liguero, en el que dejó escapar cuatro victorias, y trasladar a la Liga Endesa que su euforia competitiva no es flor de unos pocos partidos.