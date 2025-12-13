El Joventut visita Murcia en un duelo entre dos de las grandes sorpresas de la temporada

Los verdinegros afrontan este difícil choque a domicilio en un estado de forma excelente, con siete triunfos de nueve posibles en la ACB, y cinco triunfos en cinco partidos en la Liga de Campeones de la FIBA.

En el último encuentro disputado, los de Dani Miret vencieron en el derbi catalán ante el Baxi Manresa por 83-79, un choque que no se decidió hasta el último minuto, gracias a un triple decisivo de Yannick Kraag.

El Joventut, cuarto en la tabla empatado con el mismo balance (7-2) junto a su próximo rival, el UCAM Murcia, dejaría prácticamente el billete sellado para la Copa del Rey en caso de victoria ante los pimentoneros.

Además, el ganador de dicho encuentro podría alcanzar el liderato si Valencia Basket y Real Madrid no sacan adelante sus respectivos partidos.

Para el duelo en tierras murcianas, el técnico Dani Miret tendrá toda la plantilla a su disposición, con la duda de si volverá a jugar el ala-pívot Sam Dekker, que, pese a estar disponible ya, hace más de un mes que no cuenta con minutos por problemas de índole personal.

Por otro lado, será un partido muy especial para el base Ludde Hakanson y el pívot Simon Birgander, que volverán a la que fue su casa durante las últimas dos temporadas.

En dicho encuentro entre murcianos y badaloneses habrá un duelo particular muy esperado desde hace semanas, el que protagonizarán los bases David DeJulius (Murcia) y Ricky Rubio (Joventut).

El primero es el cuarto máximo anotador de la Liga Endesa, con una media de 15,7 puntos por encuentro, y el segundo es el cuarto máximo valorado de la competición, con 18 créditos de media.

Precisamente, en la previa del partido habló el exjugador del UCAM Murcia Ludde Hakanson, que destacó el buen momento del equipo y la dificultad de jugar como visitante en Murcia. "Estamos en un muy buen momento como equipo. En lo personal, estar al lado de Ricky Rubio y Guillem Vives hace que yo sea mejor jugador, y que anote más", dijo.

"Tengo muchas ganas de jugar en Murcia. Es un partido muy complicado, seguramente de los que más en la liga, ellos están muy bien. Tendremos que igualar su intensidad y ser inteligentes, porque será un partido muy largo", zanjó.