El Valencia recibe al Zaragoza de Dubi para encarrilar ser cabeza de serie en la Copa

El encuentro supondrá un nuevo reeencuentro del Valencia con el interior montenegrino Bojan Dubljevic, leyenda del club valenciano, que dejó la entidad en el verano de 2023 tras una década en la entidad, que retirará su número 14 cuando el pívot termine su carrera.

El equipo 'taronja' es el líder de la clasificación con un balance de ocho triunfos y una sola derrota, el mismo que tiene el Real Madrid, que es segundo.

Los cuatro primeros tras la jornada 17 serán cabezas de serie en la Copa que se celebrará en Valencia, por lo que una novena victoria, con el quinto y el sexto ahora con seis triunfos, empezaría a encarrilar ese premio.

El Valencia llega a esta cita tras haber dominado este jueves al Anadolu Efes en la Euroliga, una competición en la que ya ha alcanzado las cuatro victorias seguidas y en la que se ha hecho fuerte en la parte alta de la clasificación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La buena marcha del equipo llevó al técnico Pedro Martínez a pedir a los suyos que mantengan como objetivo la mejora personal y colectiva y que no saquen pecho porque eso les haría relajarse.

Para este encuentro, el técnico Pedro Martínez mantendrá la baja de Xabi López-Arostegui y está pendiente de recuperar a Braxton Key, cuya participación ya se planteó ante el Efes. Si el estadounidense está disponible, deberá hacer un solo descarte técnico.