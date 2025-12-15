El Real Madrid, a mantener la racha ante un Armani Milán al alza

La cita, exigente para el conjunto blanco, supone además la primera de una semana con tres partidos en la que también tendrán que enfrentarse al París Basketball en el Movistar Arena y medirse como visitantes al Hiopos Lleida en mitad de un mes de diciembre cargado de encuentros oficiales.

De cara a esta cita llegarán descansados Mario Hezonja, Gabriel Deck y Walter Tavares; quienes rotaron en el último triunfo, en casa contra el Bàsquet Girona. Sin embargo, el cuerpo técnico está pendiente de algunos jugadores que se encuentran con molestias, si bien Sergio Scariolo no quiso desvelar sus nombres en la rueda de prensa.

En cambio, sí que analizó al rival que tendrán enfrente: "Es un equipo con mucho talento en los nueve o diez jugadores de rotación, con muchísima experiencia; son todos jugadores de gran oficio, de gran experiencia, incluso de gran dureza, capaces de competir muy bien. Creo que la concentración que tenemos que poner en el campo va a ser fundamental".

"Tienen jugadores muy capaces de anotar, incluso muy tarde en la posesión. Tenemos que estar preparados a defender realmente 24 segundos, porque tienen no uno, sino tres o cuatro jugadores capaces de tener esa frialdad y esa experiencia para que cuando quedan dos, tres, cuatro segundos, todavía saben hacer algo peligroso y con sentido, y no un tiro con ansiedad", añadió.

En ese sentido, cree que deberán "tener paciencia en los ataques" e intentar correr en un duelo que afrontan como visitantes ya con la tranquilidad de haber ganado varios encuentros fuera, asignatura pendiente en el arranque de la temporada: "Siempre he dicho que para mí el tema del partido fuera de casa era más una cuestión de magnificación de puntos todavía no maduros de un proceso".

"En casa es un poco más fácil ir tirando de otros recursos y también a nivel emocional hay una energía superior; fuera de casa se ve más porque el rival tiene esa energía, porque el público le intenta infundir muchas ganas de ganar, porque el arbitraje no siempre es lo mismo. No he creído nunca que tuviésemos un problema real ubicado en el hecho de jugar fuera. Es el equipo que va evolucionando, que tiene la mirada puesta bastante más adelante y que en esos pasos intermedios es un equipo imperfecto", opinó.

Asimismo, habló de la situación de algunos jugadores que están haciendo méritos para tener más minutos: "Me interesa ver lo que veo en entrenamiento y lo que veo en momentos especiales de partidos. Tenemos dos competiciones, tenemos jugadores que están un poquito más maduros y preparados para jugar una competición respecto a la otra. Eso es un tema a largo plazo que va incluso más allá de una temporada. Que cada uno haga su trabajo cuando se le llama. Aquí a nadie se le debe nada, sino la posibilidad de entrenar y la posibilidad de jugar con cierta regularidad en al menos una competición".

"El club es un club eficiente, pone a todo el mundo en las mejores condiciones, que paga religiosamente, y todo el mundo debe estar contento y feliz de estar en el Real Madrid. Y el rol que le toque, como no lo deciden ellos y lo decide otro, que sepan interpretarlo de la manera más inteligente, profesional y altruista, exactamente tal y como lo están haciendo", completó.