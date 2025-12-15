Knicks y Spurs sacuden la tiranía de los Thunder en la final de la NBA Cup

Los Knicks (18-7) y los Spurs (18-7) jugarán a partir de las 17:30 hora local (01:30 GMT del miércoles) en el T-Mobile Arena de Las Vegas, el pabellón que ha acogido todas las finales a cuatro de la NBA Cup desde su fundación en 2023.

Nueva York y San Antonio buscan añadir su nombre a un palmarés que ya incluye a Los Angeles Lakers (2023) y Milwaukee Bucks (2024).

Pocos apostaban por un ganador que no fueran los Thunder, pero los vigentes campeones de la NBA y dominadores de la presente temporada tropezaron el sábado en semifinales ante los Spurs, un equipo que emula el modelo de Oklahoma City de crecer a través del 'draft'.

El corazón de este joven equipo es Victor Wembanyama, decisivo el sábado ante los Thunder pese a reaparecer tras un mes de baja por lesión y hacerlo desde el banquillo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con Wembanyama en pista -disputó menos de 21 minutos-, los Spurs firmaron un +21; sin él, un -19.

San Antonio ganó su último título en 2014 y no pisa los 'playoffs' desde 2019, una larga travesía del desierto para una franquicia que había alcanzado la fase final durante 22 temporadas consecutivas y conquistado cinco anillos.

Además de Wembanyama, los Spurs cuentan con Stephon Castle -actual 'rookie' del año-, el reciente número dos del 'draft' Dylan Harper, además de jugadores contrastados como De'Aaron Fox, Luke Kornet o Harrison Barnes.

Su camino a la final en el duro Oeste ha incluido eliminar a los Lakers en cuartos de final, además de deshacerse de los Thunder en semifinales.

La sequía de los Knicks es incluso más prolongada que la de los Spurs. Disputaron su última final en 1999 -perdida, precisamente, ante San Antonio— y su último título se remonta a 1973.

Sin embargo, a diferencia de unos Spurs centrados en resurgir, los Knicks llevan años persiguiendo el título: en 2024 fueron semifinalistas de conferencia y en 2025 llegaron a la final del Este, siendo eliminados en ambas ocasiones por los Indiana Pacers.

Jalen Brunson es el motor de un equipo que ha devuelto la ilusión al Madison Square Garden. Promedia 28,8 puntos por partido y es especialmente efectivo en el 'clutch', es decir en los finales igualados.

De hecho, la temporada pasada fue elegido por la liga como su mejor jugador 'clutch'.

Le rodean Karl-Anthony Towns, OG Anunoby, Mikal Bridges y Josh Hart, un quinteto titular muy claro que deja pocos minutos al banquillo.

Los Knicks han llegado a la final de Las Vegas tras eliminar en cuartos de final a los Toronto Raptors y en semifinales a los Orlando Magic. Brunson anotó 35 y 40 puntos, respectivamente.