El Gernika defiende en Hungría ante el Pecs los valiosos 19 puntos de la ida en Maloste

Fue una victoria casi impensable antes del comienzo del partido, no tanto por el triunfo en sí, sino por la enorme diferencia entre dos equipos, que ya se habían medido en la primera fase y en los dos encuentros ganó el conjunto húngaro.

Dos triunfos muy ajustados, 62-60 en Pecs y 63-66 en Gernika, y que tuvieron como protagonista a la pívot Julia Reisingerova (1,94 metros).

La pívot checa estuvo enorme en los dos choques con actuaciones estelares: 22 puntos, 13 rebotes, 7 ofensivos, 3 recuperaciones y 31 de valoración en el primero y 23 puntos, 8 rebotes, 4 ofensivos y 26 de valoración en el segundo.

En total 45 puntos, 21 rebotes, 11 ofensivos y 57 de valoración. Tremendo rendimiento que contrasta con sus prestaciones el jueves pasado en la villa foral, donde no pasó de 5 puntos, todos anotados en tiros libres, y 3 rebotes, y acabó eliminada por faltas personales en solo 21 minutos en la cancha.

Por volver a minimizar la actuación de Reisingerova pasarán muchas de las opciones de las del conjunto vizcaíno de impedir la remontada del Pecs.

En la ida en Maloste las que brillaron fueron las interiores granates Masa Jankovic (17, 8 rebotes y 21) y Emily Bessoir (10, 7, 2 tapones y 14).

Si defiende los 19 puntos de la ida, todo apunta a que en octavos el Gernika se mediría al Villeneuve d'Ascq LM, que en un duelo de equipos franceses se impuso ya en la ida a domicilio al UFAB49 de Angers por 67-95.