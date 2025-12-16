El Spar Girona quiere consolidar el liderato en la Euroliga y "seguir soñando"

El equipo catalán superó la primera fase de grupos como líder con cinco triunfos en seis jornadas y la semana pasada abrió la segunda fase de grupos con una gran victoria contra el Beretta Famila Schio italiano (81-72) para dar un nuevo paso hacia la final a seis de la Euroliga.

Los dos primeros clasificados de esta segunda fase accederán a la final a seis de forma directa, los dos siguientes jugarán un 'play-off' con el tercero y el cuarto del otro grupo y los dos últimos quedarán eliminados.

Esta jornada puede ser muy propicia para el Girona porque se enfrentan el segundo, el Galatasaray, y el tercero, el Tango Bourges Basket francés (5/2), y el cuarto y el quinto, el USK Praga y el propio Schio (4/3).

"Llegan partidos que pican, que valen doble por los enfrentamientos. A veces uno se pone a hacer quinielas, pero luego piensas que lo que tenemos que hacer es ganar nosotros y seguir", ha asegurado el técnico.

Íñiguez se ha mostrado "muy orgulloso" y "optimista" con el equipo y ha reivindicado que están "en el camino correcto", aunque ha reconocido que "los viajes van haciendo mella" y alimentan el cansancio de la plantilla.

El equipo viajó el fin de semana para jugar ante el Spar Gran Canaria, pero el partido se canceló debido a la situación de alerta meteorológica y tendrá que fijarse una nueva fecha.

"El calendario es una locura a partir de ahora y hasta la semana del 7 de febrero va a ser un no parar de viajes, de partidos, de exigencia total", ha añadido el entrenador vitoriano.

También ha avisado que el Carolo es un rival que es "muy peligroso" en su casa y que tiene "una forma de defender muy agresiva, como todos los equipos franceses".

Ha detallado que la escolta Arica Carter tiene "muy difícil" jugar por lesión y se ha mostrado "muy agradecido" por el paso de la ala-pívot Laeticia Amihere por Fontajau, "excelente".

Amihere, MVP del triunfo contra el Schio con 23 puntos y 26 de valoración, por delante de Mariam Coulibaly (21 y 24), vivirá su último día en la Euroliga con el Girona porque su contrato temporal está a punto de vencer.