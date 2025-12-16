El Surne Bilbao quiere dar continuidad en Eslovaquia a su momento dulce

Los dos triunfos ligueros, ante dos rivales directos, Dreamland Gran Canaria (79-72) y Hiopos Lleida (93-75), han aupado al equipo vizcaíno provisionalmente al Top 8 liguero que clasifica para la Copa del Rey.

A la victoria europea, contra el Sporting de Portugal (94-79) en el arranque de la segunda fase del torneo, el Surne Bilbao quiere añadirle un triunfo fuera de casa ante un rival al que ya conoce de la temporada pasada, cuando le batió en los dos partidos en los que se midieron con autoridad, 61-84 en el SH Prievidza y 87-66 en el Bilbao Arena.

El Prievidza está en la segunda fase como uno de los seis mejores segundos clasificados entre los 40 equipos de la primera fase -en el Grupo D tras el Cedevita Junior croata- y la comenzó recibiendo un varapalo la semana pasada en Grecia ante el PAOK Salónica (101-70) que le hace llegar ya obligado a la segunda jornada del Grupo M.

En ese partido los mejores jugadores del equipo eslovaco fueron el ala-pívot Naje Smith (12 puntos, 9 rebotes y 21 de valoración) y el base Joe Toussaint (16 y 7 asistencias), ambos estadounidenses.

Otros cuatro americanos, los exteriores Davontrey Thomas y el canadiense Jaaden Lewis y los interiores Anderson Tolbert y Bonke Robert Maring, se añadieron a una rotación principal de nueve jugadores que completaron el balcánico Fahro Alihodzic (10, 3 rebotes y 10) y los locales David Novak y Maros Zeliznak.

Por el Surne, que de ganar daría un paso importante para meterse en cuartos de final de un torneo del que es vigente campeón, habrá que ver cómo está Bassala Bagayoko de la lesión de muñeca que apenas si le dejó jugar el domingo tres minutos ante el Hiopos Lleida y cuál será el descarte que Jaume Ponsarnau tiene que hacer en cada cita europea.