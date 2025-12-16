El Unicaja, a rodarse en un partido intrascendente

El Unicaja es líder invicto del grupo con cinco triunfos y el conjunto griego, tercero, por lo que ya está clasificado para la eliminatoria intermedia antes de disputar, en caso de victoria, los dieciseisavos de final.

La diferencia es notable entre ambos equipos, ya que Unicaja, sexto de la Liga Endesa, llega al enfrentamiento tras seis victorias consecutivas entre la competición española y la BCL, mientras que el Karditsa perdió en la última jornada de su Liga ante el Mykonos (75-65) y marcha décimo de su Liga con tres victorias y seis derrotas.

Las principales amenazas del conjunto que entrena Nikos Papanikolopoulos son los bases Brandon Jefferson (15,8 puntos, 3,6 asistencias, 3 rebotes) y Nikolaos Diplaros (6,4 puntos, 4,8 asistencias); y los escoltas El Ellis III (7,6 puntos, 2 rebotes), Mike Bothwell (3,3 puntos) y Georgios Kamperidis (3,6 puntos).

También hay que prestar atención a los aleros Damien Jefferson (10 puntos, 5,2 rebotes), Noah Horchler (10 puntos, 6,2 rebotes); el ala-pívot Leonidas Kaselakis (6 puntos, 3,8 rebotes); y los pívots Alexander Madsen (7,2 puntos, 6,8 rebotes) y Warren Washington (4 puntos en su debut la pasada jornada ante el Mersin Sports Club).

Cabe destacar que el conjunto griego es el cuarto mejor reboteador de la BCL, promediando 39,6 rechaces por encuentro en la competición (24,8 defensivos y 14,8 ofensivos).

El ala-pívot de Unicaja Tyson Pérez será baja por lesión y cabe la posibilidad que el técnico Ibon Navarro dé descanso a alguno de los jugadores con molestias como el ala-pívot francés Killian Tillie, que en el encuentro contra el Recoletas San Pablo Burgos de la pasada jornada, sufrió un cuadro de ansiedad del que ya está recuperado.

Volvería a la rotación entre los doce convocados el base estadounidense con pasaporte bosnio Xavier Castañeda, el número catorce de la plantilla y con opciones de abandonar el equipo tras los fichajes del pívot Augustine Rubit y el escolta Chase Audige.