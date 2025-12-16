El Valencia volará a Israel con discreción y tendrá un importante despliegue de seguridad

Como todos los equipos de la Euroliga que vayan a Israel, el Valencia Basket va contar con un importante dispositivo de seguridad, que incluye desde prioridad absoluta para pasar los controles de pasaporte en el aeropuerto a escolta policial en todos los desplazamientos que haga la expedición.

Además habrá un dispositivo de seguridad privada en el hotel en el que estarán alojados y se ha reforzado el despliegue en el propio encuentro.

La guerra entre Israel y la milicia de Hamas, que se recrudeció tras los atentados terroristas del grupo palestino del 7 de octubre de 2023 y que incluyó operaciones generalizadas en territorio palestino, llevó a la Euroliga a suspender los partidos en Israel, una decisión que revocó hace unas semanas.

El primer partido del torneo que se disputó en Israel fue el que enfrentó el pasado jueves al Maccabi con el ASVEL en Tel Aviv.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Valencia será el primer equipo español que vuelva y el único que lo haga al menos en esta fase regular porque tanto el Real Madrid como el Barcelona y el Kosner Baskonia ya habían jugado sus partidos como visitantes contra el Maccabi y el Hapoel Tel Aviv, en todos los casos en pistas neutrales.

El encuentro no se disputará en el pabellón en el que el Maccabi juega sus partidos en Tel Aviv, el Menora Mivtachim Arena, porque el ayuntamiento de esta ciudad lo había alquilado para una fiesta de Janucá (celebración tradicional judía) y el choque se jugará en el Pais Arena de Jerusalén.

El club valenciano no ha querido dar detalles ni del vuelo que le debe trasladar a Israel, en principio desde Atenas, ni tampoco del lugar en el que estará alojado durante su estancia.

El Valencia no ha confirmado ni si volará a una ciudad u a otra, separadas por unos setenta kilómetros y a una hora de autobús, ni si se alojará en Tel Aviv, la ciudad en la que inicialmente se iba a jugar, o en Jerusalén.