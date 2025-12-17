El Barça-Maccabi de Euroliga se disputará a puerta cerrada

El Barça tomó esta decisión "una vez realizada la valoración correspondiente a la declaración de partido de Alto Riesgo". Y así se la ha trasladado al Cuerpo de Mossos d'Esquadra, "con la intención de garantizar la seguridad de todas las personas asistentes al partido, así como el correcto desarrollo de este, tal y como ya han hecho otros equipos de Euroliga esta temporada".

La entidad azulgrana devolverá la parte proporcional del importe del encuentro a todos aquellos socios abonados al baloncesto para la temporada 2025-2026, "con la opción de que sea deducible en la renovación del abono de la próxima temporada". Y en el caso de compra individual de la entrada, retornará al aficionado íntegramente su importe.