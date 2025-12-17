El Valencia Basket viaja a Francia para tratar de reengancharse a la Euroliga

En ese encuentro, disputado el 9 de diciembre, el equipo valenciano desaprovechó una ventaja de veinte puntos y terminó perdiendo en un partido que le dejó en el quinto lugar del grupo F, posición que supondría su eliminación. Aun así, el Valencia Basket empata a cuatro victorias y tres derrotas tanto con las mañas como con el Umana Reyer Venezia, pero el ‘basket average’ negativo le condena a dicha posición.

Inmerso en ese contexto, el conjunto 'taronja' llega a Francia para tratar de reactivar su casillero de victorias y también para medir su capacidad de reacción después de la derrota anterior. En lo puramente deportivo, el equipo entrenado por Rubén Burgos llega con varios días de descanso después de que el encuentro de la Liga Femenina Endesa ante el Zaragoza se aplazara por la alerta meteorológica en Valencia.

Con respecto a la convocatoria, Burgos mantiene la ausencia por lesión de la interior gallega Raquel Carrera, quien sigue recuperándose de unas molestias en la rodilla sin fecha prevista para su regreso.

Su rival, el Basket Landes, consiguió la clasificación para esta segunda ronda tras acumular cuatro victorias en seis partidos y comenzó la fase actual con victoria sobre el DVTK Huntherm (70-77). Actualmente es segundo del grupo, a dos victorias del líder invicto Fenerbahce.

Hasta ahora sus principales referentes son la alero Julie Wojta y la interior Murjanatu Musa. Wojta promedia 10,7 puntos, 5,1 rebotes y 12,3 créditos de valoración por partido, mientras que Musa se va a los 10 puntos, 6,9 rebotes y 10,9 de valoración.

Será la primera vez que el Basket Landes y el Valencia Basket se enfrenten, ya que nunca se han cruzado ni en la fase de grupos ni en las eliminatorias de la Eurocopa o la Euroliga.

El encuentro supondrá el primer regreso de la capitana del Valencia, Queralt Casas, a la que fue su casa entre 2016 y 2018.