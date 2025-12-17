El Valencia mide su concentración en la primera visita de un club acb a Israel desde 2023

La situación bélica que se extendió en la zona tras esos atentados de hace dos años, que incluyó ataques generalizados de Israel en territorio Palestino y en otros países de la zona, llevó a la Euroliga a obligar a los equipos israelís de sus competiciones a jugar como locales fuera de su país.

La organización anunció el pasado 21 de octubre, después de los acuerdos de paz, que esa prohibición se levantaría este mes de diciembre y el ASVEL francés ya jugó en Tel Aviv hace unos días.

En este caso, el partido entre el Maccabi y el Valencia se jugará en Jerusalén porque el pabellón en el que juega habitualmente el equipo hebreo estaba alquilado previamente para un 'Hanuka show'.

Como le ocurrió al ASVEL, y como pasará con el resto de equipos que viaje a Israel, el Valencia tendrá un dispositivo de seguridad especial, que incluye desde prioridad en el aeropuerto, a escolta en sus desplazamientos y seguridad privada en el hotel en el que se aloja. El club ha decidido no dar detalles del viaje, ni si quiera de la ciudad en la que hará noche.

Estas circunstancias marcarán en parte el viaje y el objetivo del cuerpo técnico de Pedro Martínez es que lo hagan lo menos posible y que la plantilla mantenga la concentración en la pista de un equipo que, pese a tener bastantes menos victorias en su casillero, está pegado al Valencia en casi todas las estadísticas de juego.

La victoria lograda este martes en la cancha del Olympiacos, con un brillante 16-32 en el último cuarto y una convicción enorme en su plan de partido en momentos de adversidad, fue la quinta seguida del equipo en el torneo, lo que le ha consolidado en la segunda plaza y supone también igualar su mejor racha histórica en la Euroliga.

Con sus once victorias, el Valencia está a una del Hapoel Tel Aviv y con el mismo balance que el Barcelona, que es tercero. Eso sí, el décimo clasificado tiene nueve triunfos en su casillero, un dato que refleja la igualad en la competición y lo ajustada que está la clasificación.

Con seis triunfos en su haber, el Maccabi está algo descolgado, pero llega a esta cita en racha. Lo hace tras haber logrado una muy trabajada victoria en la pista del Dubai, al que venció por 95-97 en un choque jugado a puerta cerrada por cuestiones de seguridad. Antes había ganado en casa al ASVEL y en la pista del Zalgiris.

El equipo israelí ha empezado a superar los efectos de haber ganado solo un partido entre la jornada 4 y 11 de la mano del exterior Lonnie Walker IV y de los interiores Jaylen Hoard, uno de los quince jugadores más valorados de la competición, y Roman Sorkin.

Pese a la distancia entre ambos equipos, si el Valencia es el quinto más valorado del torneo, el Maccabi es el sexto, y ambos están entre los cinco más anotadores, que más triples intentan y que más rebotean. De hecho, los 'taronjas' son los que más asistencias acumulan y los israelís los segundos. La principal diferencia entre ambos equipos el Valencia tiene porcentajes de tiro algo mejores.

Para este duelo, el Valencia mantendrá la baja de Xabi López-Arostegui, que no viajó ya con la expedición a Atenas, y el técnico Pedro Martínez deberá descartar a dos de los catorce jugadores que ha desplazado a este doble viaje. En la cancha del Olympiacos los elegidos fueron Yankuba Sima y Sergio De Larrea.