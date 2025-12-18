El mejor Barça de la temporada no se fía del Baskonia

En 39 días, el tiempo que ha transcurrido desde la destitución del anterior técnico, Joan Peñarroya, el equipo azulgrana ha experimentado una metamorfosis que se ha traducido en resultados positivos: diez victorias (tres con el técnico interino Óscar Orellana) y una única derrota entre la Liga Endesa y la Euroliga.

Aunque más allá de esta racha -siete victorias consecutivas entre la competición continental y la doméstica-, la mejora en el juego en las últimas semanas es más que evidente.

Pascual ha conseguido impregnar de un espíritu solidario a un plantel que en el primer tramo de la temporada practicó un baloncesto anárquico. Bajo sus órdenes, el Barça ha encajado 77 puntos en contra en la Euroliga, lo que le ha permitido ganar de forma consecutiva al LDLC Asvel Villeurbanne (88-78), al Estrella Roja (79-89), al Olympiacos (98-85) y al París Basketball (69-85).

Cuatro victorias tras las que se ha aupado hasta la tercera posición, con 11 triunfos y 5 derrotas, el mismo balance que el Valencia Basket y con una derrota más que el Hapoel Ibi Tel Aviv, líder de la Euroliga.

En el último partido contra el París, el Barça se sobrepuso a las bajas de dos puntales como los interiores Tornike Shengelia y Jan Vesely gracias al desequilibrio ofensivo de los exteriores Will Clyburn (19 puntos), Darío Brizuela (18) y Kevin Punter (21), aunque el triunfo se cimentó en la defensa.

El mejor ataque de la competición, con una media de puntos por partido cercana a los 90, solo fue capaz de anotar 69 al entramado defensivo de Xavi Pascual, que se apoyó en la segunda unidad para confirmar un triunfo plácido a domicilio.

Su próximo rival, el Baskonia, al que ya ganó en el Palau hace algo más de un mes en la Liga Endesa (91-83), aterriza en Barcelona con confianza tras superar al Mónaco en el Buesa Arena (85-73).

Sin embargo, el conjunto vasco es decimoquinto clasificado, con seis victorias, todas ellas conseguidas en su pista. Y es que el Baskonia es el único equipo de la competición junto al colista, el LDLC Asvel Villeurbanne, que no ha ganado todavía como visitante.

El plantel dirigido por Paolo Galbiati cuenta con el segundo máximo anotador de la Euroliga, el alero Timothe Luwawu-Cabarrot (19,7 puntos). El duelo ofensivo entre el francés y Clyburn será uno de los focos de interés del duelo, si bien la aportación de la segunda unidad del equipo catalán será otra de las claves.

Y es que el Barça afronta este encuentro con las bajas confirmadas del base Juan Núñez y Shengelia, mientras que la presencia de Vesely, que arrastra una lesión en el tobillo, y el base Nico Laprovittola, que está cerca de superar una dolencia muscular, todavía no está asegurada.