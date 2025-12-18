Los Timberwolves retirarán el dorsal de Kevin Garnett tras reconciliarse

Garnett se retiró en 2016 como jugador de los Timberwolves, franquicia en la que comenzó su carrera deportiva en 1995 y pasó 14 de las 21 temporadas que disputó en la liga.

El jugador no había permitido que se retirara su dorsal por un conflicto con el antiguo propietario del equipo, Glen Taylor, según la citada cadena.

La venta del equipo el pasado junio a un grupo del que forma parte el ex jugador de béisbol Alex Rodríguez destensó la relación y Garnett accedió a ejercer próximamente un rol como embajador de los Timberwolves.

El ala pívot ha sido el único jugador de los de Minnesota en alzar un MVP de la temporada regular. Además, posee la mayoría de récords estadísticos de los Timberwolves: lidera la clasificación en partidos, puntos, rebotes, asistencias, robos y tapones, entre otros méritos.

Aunque nunca ganó el anillo en Minnesota, con él la franquicia se clasificó para los 'playoffs' ocho temporadas consecutivas, pero nunca pasó de segunda ronda.

Conocido como 'Big Ticket' por copar las listas de camisetas más vendidas durante años, Garnett puso rumbo a los Boston Celtics en el verano de 2007 en un multitudinario traspaso que mandó a cambio a cinco jugadores a Minnesota.

En su primer año de verde ganó su único campeonato de la NBA. Con 37 años y después de 6 temporadas, en las que pisó otra vez las Finales de la NBA pero con derrota, Garnett se marchó a los Brooklyn Nets.

Acabó retirándose en los Timberwolves al término de la temporada 2015-2016 y cerró una carrera en la que promedió 17,8 puntos y 10 rebotes en 1.462 partidos.