Xavi Pascual: "El partido contra Baskonia es el más difícil desde que llegué"

Por ello, el técnico catalán ha pedido el apoyo del público del Palau Blaugrana para encadenar la octava victoria consecutiva entre la máxima competición europea y la Liga Endesa.

"Es un partido muy complicado, me atrevo a decir que es el más difícil desde que estoy aquí por la situación, por los partidos que hemos jugado y por las lesiones. El Palau nos debe ayudar para superar los momentos de dificultad y acabar ganando", ha reflexionado desde la pista de entrenamiento de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

En este sentido, ha instado a sus jugadores a "seguir en la línea de ser ambiciosos y de ganar cada partido" y ha subrayado que la mentalidad será clave para seguir sumando triunfos en las próximas semanas.

"En cualquier partido de la Euroliga o de la ACB, aflojas un poquito mentalmente y cualquier equipo te pasa por encima", ha argumentado.

Con todo, Pascual ha elogiado el buen momento por el que pasa su próximo rival, Baskonia, que, según ha recordado, "lo está haciendo muy bien" en las últimas semanas.

"De los últimos 10 partidos que ha disputado está en números positivos. Ganó ayer en Mónaco, con muy buenos anotadores y muy buenos generadores de juego. Es un equipo muy difícil", ha añadido.

Contra el conjunto vasco, Pascual no podrá contar con el ala-pivot Tornike Shengelia, que sigue con molestias en el pubis, mientras que el pívot Jan Vesely será duda hasta última hora por un esguince del tobillo izquierdo.

Más "optimista" se ha mostrado con el regreso del base argentino Nico Laprovittola, ausente en el último mes por una dolencia muscular, si bien su entrada en la convocatoria de este viernes dependerá de las sensaciones del jugador tras el último entrenamiento.

Preguntado por cómo pueden afectar las bajas, Pascual ha afirmado que necesitará a "todos los jugadores" para continuar con la buena racha de resultados.

El jugador que sí que jugará ante el Baskonia y está llamado a tener un papel importante es el alero Will Clyburn, quien ha reconocido que el equipo está "jugando a un buen nivel", ya que "está luchando y siguiendo el sistema del entrenador".

"Todo el mundo está mejorando en defensa. Sabemos que no podemos dejar que nos anoten 100 o 90 puntos por partido", ha analizado.

Clyburn, además, se ha consolidado como el máximo anotador del Barça en la Euroliga (14,5 puntos), algo que no parece preocuparle. "Todo el mundo tiene una opinión sobre cuál ha sido mi mejor temporada, yo intento hacer lo mejor que puedo e intento ayudar al equipo", ha concluido.