Xavi Pascual: "Jugar el partido contra el Maccabi a puerta cerrada nos perjudica"

"No entro en temas políticos, ni en los motivos de la decisión, solo entro en temas deportivos. Jugar a puerta cerrada contra el Maccabi nos perjudica", ha declarado el técnico catalán en la previa del duelo de la máxima competición europea de este viernes contra Kosner Baskonia.

El club azulgrana anunció el miércoles esta decisión una vez realizada la valoración correspondiente a la declaración de partido de alto riesgo "con la intención de garantizar la seguridad de todas las personas asistentes al partido, así como el correcto desarrollo de este, tal y como ya han hecho otros equipos de Euroliga esta temporada".

Pascual ha señalado que jugar dicho encuentro a puerta cerrada "va más allá de los deportistas" y ha asegurado que entiende que el público del Palau esté disconforme con la decisión tomada.

"Es una cuestión de seguridad, pero en lo estrictamente deportivo sí que puedo hablar. A nosotros nos gusta jugar en el Palau con nuestra gente y nos sentimos mucho más fuertes con ellos", ha zanjado el entrenador del Barça.

