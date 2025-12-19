133-128. Los Pelicans remontan 25 puntos y dan la sorpresa contra los Rockets

Los Pelicans (6-22) perdían 72-47 poco después del inicio del tercer cuarto, y remontaron 16 puntos en el último cuarto para forzar el tiempo extra.

Saddiq Bey, con 29 puntos y 9 rebotes, Trey Murphy III, que sumó 27 puntos con un 9 de 13 en el tiro, y Herbert Jones, con 18 puntos, fueron los máximos anotadores de los Pelicans.

Los Rockets (16-8) se vieron sorprendidos pese al gran partido de Durant, que anotó 32 puntos con un 12 de 15 en el tiro, y de Amen Thompson, con 23 puntos y un 11 de 13 en el tiro.

El turco Alperen Sengun rozó el triple-doble, con 28 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias, pero se mostró muy desacertado con un 11 de 26 en el tiro y ningún triple anotado.

El empate de los Pelicans no llegó hasta que restaban 31 segundos para el final del encuentro, cuando Bey anotó una bandeja en la pintura (117-117). Thompson adelantó nuevamente a los Rockets pero dos tiros libres anotados por Derick Queen devolvieron la igualdad al marcador.

Sengun tuvo la victoria, pero falló un tiro en la zona sobre la bocina.

Ya en la prórroga, los Pelicans aprovecharon la inercia positiva y se pusieron por delante a falta de dos minutos. Dos triples liberados de Reed Shepard (11 de puntos y 3 de 10 en triples) se salieron en la última jugada y sellaron la remontada de los de Nueva Orleans.