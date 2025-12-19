135-143. Doncic logra 45 puntos, 11 rebotes y 14 asistencias en el triunfo de los Lakers

La colosal actuación del esloveno, con un 14 de 28 en el tiro, volvió a tapar la mala defensa del conjunto angelino, que ha encajado más de 120 puntos en cinco de los últimos siete encuentros.

Lebron James ejerció de segunda espada con 28 puntos, pero sumó un 8 de 17 en el tiro y no anotó ningún triple.

Austin Reaves fue una vez más baja por una lesión en el gemelo que sufrió el pasado fin de semana

En los Jazz brilló Keyonte George con 34 puntos, ante la ausencia también por lesión de su máximo anotador, el finlandés Markkanen.

Los Lakers permanecieron hasta el último cuarto por debajo en el marcador, con una desventaja máxima de 10 puntos a la conclusión del primer periodo.

Remontaron con un parcial de 10-0 de arranque, liderado por James y sin la presencia de Doncic en pista. El esloveno regresó a pista a ocho minutos del final con cuatro puntos arriba para los Lakers y rápidamente logró consolidar la ventaja con dos triple que pusieron el 119-131.

Aunque los Jazz redujeron la distancia hasta los cuatro puntos en el último minuto, los tiros libres angelinos certificaron el triunfo.

Los Lakers suman dos victorias consecutivas y son terceros en la Conferencia Oeste con 19 triunfos y 7 derrotas, a cinco partidos y medio de distancia de los Oklahoma City Thunder, líderes de conferencia.

Los Jazz viven una situación completamente opuesta. Son actualmente duodécimos, con 10 victorias y 16 derrotas, aunque igualados con los Dallas Mavericks por la última plaza del 'play-in'.