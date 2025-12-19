95-106. Los Heat vuelven a la senda ganadora a costa de los Nets de Jordi Fernández

Los Nets firmaron un pobre 22,4 % desde el perímetro anotando solo 11 de 49 intentos, aunque se mantuvieron en el encuentro hasta los instantes finales del último cuarto, gracias a unos Heat no mucho más acertados, con un 32,1 % desde el arco (9 de 28).

La última victoria de los de Miami se había producido el 1 de diciembre contra Los Angeles Clippers y desde entonces encadenaban 5 derrotas consecutivas.

Michael Porter Jr, con 28 puntos y un 5 de 14 en triples, fue de nuevo el máximo anotador de los de Brooklyn, seguido de Nic Claxton, que se quedó cerca del triple doble con 16 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias.

En los Heat, Norman Powell anotó 24 puntos sin forzar demasiados tiros (8 de 14), y Kel'el Ware, titular junto a Bam Adebayo, sumó 22 puntos y 12 rebotes.

El mexicano Jaime Jáquez Jr. contribuyó a la victoria con 19 puntos y lideró la segunda unidad.

Los Nets estuvieron por debajo en el marcador prácticamente todo el partido aunque apenas superaron una desventaja de más de 10 puntos hasta la mitad del cuarto periodo, cuando los Heat se distanciaron definitivamente en el marcador.

Dos triples de Porter Jr. y Jalen Wilson salvaron un mal inicio de primer cuarto (15-25), que concluyó con tres puntos de ventaja para los visitantes.

La falta de acierto por parte de ambos equipos dejó un partido gris en los siguientes dos cuartos, sin que ninguno de ellos superase los 24 puntos en ninguno de ellos, y el marcador se mantuvo igualado antes del último periodo (73-77).

Sin necesidad de unas defensas excelsas, los fallos continuaron encadenándose, y entre ambos equipos apenas lograron un parcial de 4-3 al ecuador del cuarto periodo.

Fue entonces cuando, por fin, se soltaron un poco las muñecas de los jugadores, especialmente las de Miami, que con un 13-4 de parcial en dos minutos, sentenció el encuentro.

Los Heat son séptimos en la Conferencia Este con 15 victorias y 12 derrotas.

Los Nets acumulan 7 triunfos y 19 partidos perdidos, lo que los sitúa a cuatro partidos del 'play-in', un sueño que cada vez parece más improbable.