99-98. Goodwin gana para los Suns un partido que ni Curry ni Booker supieron decidir

Goodwin capturó a menos de dos segundos para el final un triple que no encontró el aro de Dillon Brooks, y recibió una falta cuando intentaba levantar el balón con empate en el marcador. Pese a que falló el primer tiro libre, anotó el segundo para sentenciar el triunfo de los Suns.

Antes, los Warriors habían levantado cinco puntos de desventaja en el último minuto gracias a una falta antideportiva ilógica de Brooks, quien golpeó en el estómago a un Curry que ya había soltado el balón en un triple.

Los dos libres anotados por el base, sumados a un triple de Jeremy Butler, el mejor jugador de la noche para los Warriors con 31 puntos, igualaron un partido que parecía en manos de los Suns.

Booker (25 puntos) volvió a poner por delante a los de Phoenix con un tiro en suspensión bien defendido por Butler, pero Curry anotó otros dos tiros libres tras fallar una bandeja fácil que habría supuesto el 2+1, y fue un reflejo de su mal partido (15 puntos y 3 de 13 en el tiro).

Aunque Brooks estuvo errático en el último minuto, sumó 24 puntos, incluidos 20 de ellos en la primera mitad para sostener al equipo.

Ninguno de los equipos estuvo acertado desde el perímetro, con un 28,6 % de acierto para los dos conjuntos.

Este desenlace siguió a un partido a tirones, con ambos equipos intercambiando parciales, especialmente en la segunda mitad.

Los Suns comenzaron por delante en el marcador gracias a un gran Brooks que anotó 13 puntos de los primeros 15 puntos de los locales, para un marcador de 11-15, que remontaron los Warriors pasado el ecuador del primer cuarto a través de Butler y una gran movilidad de balón.

Curry apenas se mostró participativo en ataque, mitad por ser el principal foco de atención de los Suns, mitad por su falta de movimiento.

Los Suns echaron de menos en el arranque los puntos de Booker, que no anotó hasta los últimos dos minutos del segundo cuarto, mediante un cómodo tiro en suspensión dentro de la pintura.

Antes, Brooks había recibido una falta técnica por exigir que le pitaran un 2+1 tras finalizar un contraataque en contacto, en un incidente en el que pareció que el defensor saltaba de manera legal.

Butler, con 16 puntos, y Brooks, con 20, encabezaban a sus equipos al descanso, con los Warriors por delante (53-46).

Tras la reanudación, cuatro posesiones consecutivas con canasta para los Warriors, en paralelo a cuatro fallos seguidos de los Suns dio a los visitantes la mayor ventaja de la noche con un +14, pero la aparición definitiva de Booker con 14 puntos, incluidos dos triples, puso el 66-66 en el luminoso, que se mantendría igualado hasta el final del tercer cuarto.

Gillespie se tornó brevemente en el protagonista en el inicio del último periodo cuando encadenó dos entradas consecutivas, que dieron a los Suns la primera ventaja del partido desde el primer cuarto.

Un parcial de 15-5 de los de Arizona fue replicado por un 11-3 de los Warriors que puso a los visitantes uno arriba 86-87. Pero nuevamente ambos encadenaron parciales a falta de 3 minutos, cuando los Suns encadenaron 8 puntos seguidos (94-87) y los visitantes respondieron de nuevo igualando a 96 con los libres de Curry y el triple de Butler.

En medio de estos grandes nombres, fue Goodwin (9 puntos y 3 de 12 en el tiro), a triple fallado por Brooks, el único capaz de decidir el encuentro.

Este es el primero de dos partidos seguidos que disputan Suns y Warriors en Phoenix. El siguiente tendrá lugar este sábado.

Los Suns son séptimos de la Conferencia Oeste con 14 victorias y 12 derrotas, seguidos precisamente de los Warriors, que suman 13 triunfos y 14 derrotas.