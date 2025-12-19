Alemania confirmó su dominio europeo

El equipo germano, vigente campeón del mundo, llegó a la cita como uno de los grandes favoritos para alzarse con el Eurobasket 2025, celebrado en Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia, tras no conseguir medalla en los Juegos Olímpicos de París y con la novedad del español Álex Mumbrú como sucesor del canadiense Gordon Herbert en el banquillo.

Con jugadores en plena madurez deportiva como Franz Wagner, Denis Schröder o Daniel Theis, la plantilla alemana volvió a demostrar que es la mejor selección europea, acabando con las aspiraciones de estrellas mundiales como el serbio Nikola Jokic, el griego Giannis Antetokounmpo o el esloveno Luka Doncic.

Con Mumbrú hospitalizado justo antes del torneo por una pancreatitis aguda, Alemania se impuso en todos los partidos que disputó, incluida la final ante Turquía, una de las sorpresas del campeonato, con un impoluto balance de nueve victorias y ni una sola derrota, con Schröder nombrado Mejor Jugador del torneo.

Por su parte, la selección española, en el último gran compromiso bajo el mando de Sergio Scariolo, no pudo revalidar su oro europeo tras su gran actuación en 2022 en Alemania, República Checa, Georgia e Italia y acabó en una decepcionante e histórica eliminación en fase de grupos.

Otras selecciones como Serbia, que partía como una de las grandes favoritas, con el tres veces MVP de la NBA Nikola Jokic (2021, 2022 y 2024) y el veterano Svetislav Pesic como entrenador, volvió a fracasar en su intento por asaltar el trono continental. Algo mejor estuvo la Grecia de Antetokounmpo, que se conformó con la medalla de bronce en esta edición.

En categoría femenina, Bélgica, que partía como favorita y que llegaba a la cita como campeona de Europa en 2023, sufrió pero cumplió con los pronósticos, gracias a las aportaciones de sus principales estrellas Emma Meesseman, Julie Allemand o Kyara Linskens.