El Hiopos Lleida, dispuesto a dar la “campanada” ante el Real Madrid

El equipo ilerdense ocupa la undécima posición en la clasificación (4-6), encadena cuatro derrotas en la Liga Endesa, la última de ellas contra el Surne Bilbao (93-75), donde la actuación individual de Melvin Ejim (15 puntos, 3 rebotes y 12 de valoración) fue una de las pocas notas positivas del encuentro.

A pesar de la mala dinámica, Encuentra ha declarado que "la realidad es que el grupo en el día a día trabaja bien, está unido y tiene ganas de mejorar".

El técnico tendrá a la totalidad de la plantilla a su disposición, incluido el escolta James Batemon, que está siendo el mejor jugador del cuadro en este inicio de temporada (14,2 puntos, 2,3 asistencias y 12,6 de valoración) y no disputó el último partido por molestias musculares.

Enfrente, el Lleida tendrá al Real Madrid, el líder de la Liga Endesa y, según Encuentra, "uno de los mejores rivales de Europa", que acumula nueve victorias y tan solo una derrota.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En competición doméstica, los blancos vienen de atropellar al Bàsquet Girona por 112-76, en un gran encuentro del alero David Krämer, el base Facundo Campazzo y el alero Gabriele Procida.

En la Euroliga, los de Sergio Scariolo vencieron al París el pasado jueves (95-90). Théo Maledon, con 21 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias y 27 de valoración, fue uno de los factores que decantó la balanza hacia el bando blanco.

Encuentra ha destacado que el Madrid es "un rival que es capaz de anotar de muchas formas diferentes, con muchos jugadores con talento individual y físicos muy grandes". De hecho, es el equipo más taponador de la liga (5 por partido) y Tavares promedia 3 tapones.

Ante la entidad del rival, el técnico del Hiopos Lleida prefiere centrarse en sus propios jugadores: "Tenemos que pensar en mejorar nosotros, en dar nuestro máximo y tener la sensación que nos hemos vaciado en la pista".

Asimismo, se ha encomendado al ambiente del Barris Nord, que da una "energía especial" y un "extra en los momentos más difíciles" al equipo.

El único precedente entre el Hiopos Lleida y el Real Madrid en el Barris Nord tuvo lugar la pasada temporada, cuando los blancos se impusieron al equipo burdeos por 84-95, con una gran actuación del alero Mario Hezonja (22 puntos, 12 rebotes, 4 asistencias y 33 de valoración).