El Valencia denuncia violencia verbal e insultos racistas de aficionados del Maccabi

El Valencia explicó que estuvo en comunicación constante con Euroliga durante el partido y aseguró que aficionados de Maccabi profirieron “insultos racistas y violencia” hacia el club y su entrenador, Pedro Martínez.

Además, afirmó que también seguidores impidieron al entrenador hacer la tradicional entrevista con la televisión al finalizar el encuentro disputado en Jerusalén.

El Valencia Basket señaló que este tipo de acciones “dañan no sólo a la competición, sino a nuestro deporte en general, y son totalmente inadmisibles en un pabellón de baloncesto”.

En este tipo de situaciones, la Euroliga una vez recibe las denuncias, estudia los hechos y si los ve punibles abre un expediente y se dicta una resolución, un proceso que suele durar unos días.

El Maccabi Tel Aviv se impuso este jueves al Valencia Basket por 85-82 en un encuentro que fue el primero de un equipo español en Israel desde que los atentados terroristas de Hamas en 2023 recrudecieron la guerra entre este país y la milicia y dieron paso a ataques generalizados en Palestina.