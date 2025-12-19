Básquetbol
19 de diciembre de 2025 - 15:30

La Laguna Tenerife visita Gerona con la duda de Fernández pero con Marcelinho y Fitipaldo

La Laguna (Tenerife, España), 19 dic (EFE).- La Laguna Tenerife visitará este sábado el fortín de Fontajau, para enfrentarse al Girona, con la duda de Jaime Fernández, que se ha resentido de sus molestias; pero con la confirmación de Fran Guerra, “que evoluciona positivamente”; del brasileño Marcelinho Huertas, que “sigue respondiendo bien a los tratamientos”; y del uruguayo Bruno Fitipaldo que “ha superado unos problemas personales y ya se encuentra plenamente integrado”, según detalló el técnico aurinegro, Txus Vidorreta.

Por EFE

En todo caso, viajará con el equipo a Girona el argentino Dylan Bordón tras una exigente semana europea.

Sobre el Girona, Vidorreta destacó “su estilo de juego dinámico y agresivo” y advirtió de la importancia “de controlar el ritmo y, especialmente, el perímetro”.

“Es un equipo que juega con mucho ritmo y busca el tiro de tres puntos en cuanto tiene una mínima ventaja", dijo el entrenador de La Laguna Tenerife, para quien la clave es hacer "un buen trabajo ofensivo, pero sobre todo estar muy enfocados en la transición defensiva, el rebote y la defensa del tiro de tres".

El técnico habló sobre la salida del búlgaro Kostas Kostadinov y dijo que “no se encontraba a gusto por la ausencia de minutos".

"Ante un jugador a disgusto, preferimos buscar una salida que además ha incluido un traspaso económico positivo para el club", añadió Vidorreta.