La Laguna Tenerife visita Gerona con la duda de Fernández pero con Marcelinho y Fitipaldo

En todo caso, viajará con el equipo a Girona el argentino Dylan Bordón tras una exigente semana europea.

Sobre el Girona, Vidorreta destacó “su estilo de juego dinámico y agresivo” y advirtió de la importancia “de controlar el ritmo y, especialmente, el perímetro”.

“Es un equipo que juega con mucho ritmo y busca el tiro de tres puntos en cuanto tiene una mínima ventaja", dijo el entrenador de La Laguna Tenerife, para quien la clave es hacer "un buen trabajo ofensivo, pero sobre todo estar muy enfocados en la transición defensiva, el rebote y la defensa del tiro de tres".

El técnico habló sobre la salida del búlgaro Kostas Kostadinov y dijo que “no se encontraba a gusto por la ausencia de minutos".

"Ante un jugador a disgusto, preferimos buscar una salida que además ha incluido un traspaso económico positivo para el club", añadió Vidorreta.