Las jugadoras de la WNBA autorizan huelga si no avanza la negociación de un nuevo convenio

El cuerpo sindical anunció en un comunicado que el 93 % de sus miembros con derecho a voto participaron y el 98 % se mostró favorable a la huelga.

Sin embargo, añadió que "el voto de las jugadoras no es un llamado a una huelga inmediata ni la intención de llevarla a cabo".

La WNBA respondió en otro comunicado que reconocía "el derecho de las jugadoras a autorizar un paro laboral en el futuro", pero discrepó en el estado actual de las negociaciones descrito por el sindicato.

Ambas partes llevan enfrascadas varios meses en una negociación para alcanzar un nuevo convenio colectivo, después de que el último expirara a la conclusión de la última temporada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las jugadoras reclaman un sistema similar al de la NBA, donde los salarios y el límite salarial estén vinculados directamente a los ingresos totales de la liga.

El sindicato ha propuesto un sistema en el que las jugadoras reciban alrededor del 30% de los ingresos brutos, mientras que la liga propuso un 15 % neto, según la cadena ESPN.

Además, la patronal ha ofrecido un salario máximo base un millón de dólares, subiendo el promedio a medio millón, pero las jugadoras lo consideran insuficiente. El sueldo máximo en el último convenio era de casi 250.000 dólares

Las basquetbolistas también piden que se eleve a cinco millones el límite salarial para los equipos, en comparación con los 1,5 millones que reflejaba el anterior convenio.

Otras reclamaciones de las jugadores son mejorar las instalaciones de entrenamiento, garantizar vuelos chárter para todos los partidos, mayores beneficios sociales u obligar a los equipos a contar con doce jugadoras en plantilla en todo momento.

El plazo para alcanzar un acuerdo que evite el cierre de la liga (lockout) expira el 9 de enero, después de varias extensiones temporales.

La WNBA, que el año que viene celebrará su 30ª temporada, nunca ha vivido un paro laboral, a diferencia de la NBA, que vivió el último en 2011.