Xavi Pascual: “Hemos ido al límite de nuestras posibilidades”

El técnico catalán ha subrayado que su equipo ha “tirado de carácter”, y que en varios momentos, a pesar de las dificultades, sentía que “iba a ganar”. Sin embargo, ha admitido que, en la segunda prórroga, “el partido parecía perdido”.

Independientemente del resultado, Pascual se siente “muy contento y muy orgulloso” de sus jugadores. “Es un partido que representa los valores del Palau”, ha declarado un Pascual que tiene la sensación de “algo especial”.

Además, ha elogiado el encuentro del escolta Kevin Punter, quien, con 43 puntos, ha completado la cuarta máxima anotación de la historia de la Euroliga: “Me ha recordado a algunos momentos de Navarro en el Palau”.