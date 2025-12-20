112-107. Edwards gana el pulso a Gilgeous-Alexander y los Thunder suman su tercera derrota

Los actuales campeones, que venían de ganar a Los Angeles Clippers, sumaron su tercera derrota de la temporada, y la segunda en los tres últimos partidos, después de que perdieron en las semifinales de la NBA Cup contra los San Antonio Spurs.

Con su final sublime en ataque y en defensa, Edwards se mostraba exultante al término del encuentro, en el que anotó 26 puntos y terminó con 12 rebotes.

El rebote fue precisamente uno de los puntos débiles de los Thunder y permitió a los locales anotar 29 puntos de segundas oportunidades. Rudy Gobert capturó 14 rebotes (6 en ataque) mientras que Julius Randle sumó 8 rebotes en total, cinco de ellos ofensivos.

Los tiros libres, sin embargo, estuvieron a punto de costar caro a los de Minnesota, que apenas encestaron 33 de 47 (70,2 %), en comparación con el 28 de 30 (93,3 %) de los Thunder.

La anotación estuvo muy repartida en los Timberwolves, donde hasta seis jugadores terminaron en dobles dígitos. Además de los 26 puntos de Edwards, Randle logró 19, Donte DiVincenzo y Naiz Reid 15, y Jaden McDaniels y Bones Hyland 13.

A pesar de su final errático, Gilgeous-Alexander fue el máximo anotador de los visitantes con 35 puntos y un 12 de 26 en el tiro. Chet Holmgren, desacertado, aportó 14 puntos y se quedó en solo 5 rebotes.

El inicio de los Thunder fue fantástico, cerrando el primer cuarto con un 50 % en el tiro que les puso 33-23 por delante. Sin embargo estos porcentajes disminuyeron en el segundo y en el tercer periodo, llegando apenas dos puntos por arriba al último (83-85).

La intensidad defensiva de Minnesota se mantuvo en el cuarto, y los de Oklahoma tardaron más de cuatro minutos en meter una canasta en juego, lo que permitió que los Timberwolves se pusieran por delante (95-89)

Pero un parcial de 9-3 para los Thunder volvió a igualar el partido a falta de 2:12.

Tras un intercambio de canastas y tiros libres que puso a los actuales campeones dos arriba en el marcador con 53 segundos por delante, llegó el triple de Edwards, tras un paso atrás y con su defensor delante, para poner el 108-107.

Luego vendría un tapón a Gilgeous-Alexander cuando este finalizaba una penetración rodeado de cuatro jugadores de Minnesota, y en el último segundo evitaría que el MVP de la temporada pasada empatase con un triple cuando le robo el balón en el bote.

Los Timberwolves (18-10) se vengan así de su derrota en las finales de conferencia de los pasados 'playoffs', en los que cayeron 4-1 contra los Thunder. Actualmente son sextos en el Oeste.

Los Thunder (25-3) siguen líderes del Oeste con cuatro partidos de ventaja con respecto a los Denver Nuggets.