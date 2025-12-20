Dani Miret: "Para ganar al Barça debemos creer en nuestras fortalezas, que son muchas"

El entrenador catalán se ha mostrado ambicioso a la hora de afrontar este derbi en el Palau Blaugrana. "Necesitamos dar nuestra mejor versión para ganar en Barcelona. Tenemos una mentalidad ganadora y confiamos en sacar una victoria que nos acerque a la Copa del Rey", ha dicho.

Para intentarlo, Miret ha apuntado que tienen "una muy buena noticia, que es la vuelta de Simon Birgander", un jugador que considera "fundamental" en el esquema del conjunto verdinegro.

Sobre el Barça, Miret ha alabado el nivel del equipo desde la llegada de Xavi Pascual al banquillo. "Defensivamente son un equipo de mucho nivel, y en ataque tienen una fortaleza mental y una paciencia que es importante para sacar buenos resultados", ha finalizado.