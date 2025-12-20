Tomás Chapero va tras la huella de 'Manu' Ginóbili

"Él nos despertó el hambre a muchos jóvenes argentinos de emularlo y copiar su carrera. Es mucho decir que como su sucesor, porque su carrera es única, pero me gustaría cumplir el sueño de intentarlo y forjar mi propio camino en la NBA", afirmó a EFE el ala-pivot de 24 años.

Chapero es uno de los jóvenes talentos con el que los Capitanes cuentan para afrontar la temporada 2025-2026 de la G-League, liga de desarrollo de la NBA.

El originario de Santa Fe se ve en el espejo de Ginóbili, leyenda que llevó a la cima del mundo al baloncesto argentino con la obtención de la medalla de oro en Atenas 2004, Juegos Olímpicos en los que venció en la semifinal al todo poderoso Estados Unidos, que contaba con figuras de la talla de Allen Iverson, Tim Duncan y un joven LeBron James.

"Ginóbili es el ejemplo a seguir para los argentinos. Aunque es difícil emularlo porque su carrera es única, creo sí que puedo copiar su hambre por ganar", aseveró el jugador sobre la estela que dejó 'Manu' en los San Antonio Spurs, con los que ganó cuatro títulos de NBA en su carrera (2002-2018).

Ginóbili fue campeón en 2001 del FIBA Américas a los 24 años, Chapero lo logró en 2022, a los 21, como el más joven de aquella selección; desde entonces, dijo, carga orgulloso una mochila de expectativas que más que presionarlo lo motivan.

"Lo que la gente en mi país espera de mí, la directiva de Capitanes y su afición, todo es un combustible que me motiva a demostrar que puedo dar el salto, que puedo estar a la altura de jugar en la NBA. Es una mochila llena de expectativas, una hermosa mochila que no me agrega peso, sino pura motivación", subrayó.

Venir a Capitanes, sobre las otras franquicias de la G-League es un sueño cumplido para el ala-pivot, porque es una oportunidad de mostrar que el latinoamericano tiene nivel para competir en la NBA.

"Capitanes me dijo que quería que jugara por México, por Capitanes y Latinoamérica, eso fue importante para mí. Luchar por la voz latinoamericana, porque en el primer mundo nos suelen menospreciar. Quiero mostrar que tenemos un lugar, demostrar que Argentina tiene la altura para estar a este nivel", puntualizó.

La otra meta de Tomás Chapero es ayudar a su selección a clasificar a Juegos Olímpicos y a Copa del Mundo.

"La selección sufre un recambio con muchos jóvenes y el sueño de todos es regresar a la Argentina al lugar que le corresponde. Quedamos fuera del último Mundial y de los Juegos Olímpicos, algo que duele por el pasado que tenemos, pero fue necesario para empezar a construir una buena base y regresar a los lugares que Argentina se merece", concluyó.