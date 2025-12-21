96-112. Los Celtics ganan en Toronto con el primer doble-doble de Hugo González en la NBA

González fue clave en los 27 minutos y 49 minutos que le dio Joe Mazzulla, un tramo en el que los Celtics firmaron un +37. El joven madrileño, que terminó con un 5 de 9 en tiros de campo (55,6 %), también contribuyó con dos robos y un tapón.

En el último cuarto, González encadenó cuatro acciones decisivas: un tapón a Sandro Mamukelashvili, un robo a Scottie Barnes -que se vio obligado a hacerle falta- y otro robo a Brandon Ingram que desembocó en un espectacular mate.

Ese último cuarto resultó determinante para la victoria de los Celtics, que se impusieron en ese parcial por 16-29.

Gracias, en parte, a la gran actuación de González, los Celtics se llevaron de Toronto su segunda victoria en menos de dos semanas para ponerse terceros en el Este con 17 victorias y 11 derrotas, solo por detrás de Detroit Pistons (21-6) y New York Knicks (19-8).

Payton Pritchard lideró a unos Celtics que no contaban con el aporte de Jaylen Brown de 33 puntos, 7 rebotes y 10 asistencias. Derrick White y Anfernee Simons anotaron 15 puntos cada uno. Luka Garza fue el tercer jugador de Boston que logró doble-doble con 12 puntos y 10 rebotes.

Para los Raptors (17-12), Brandon Ingram y Sandro Mamukelashvili terminaron con 24 puntos cada uno.

González está ganando protagonismo en los Celtics de Mazzulla, después de un inicio de temporada con pocos minutos.

Anoche, en la victoria por 129-106 ante los Miami Heat en Boston, el novato se quedó a las puertas del doble-doble, con 10 puntos y 8 rebotes en 29 minutos y 27 segundos, su mayor participación desde que llegó a la NBA.