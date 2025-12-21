96-81. Los Nets de Jordi Fernández suman frente a los Raptors un nuevo triunfo

Fue la quinta victoria en los últimos ocho partidos de los Nets, que habían empezado la temporada como uno de los peores equipos en el Este y en la liga.

Este domingo, tras dominar de +15 en el tercer cuarto, los Nets (8-19) vieron como los Raptors (17-13) les remontaban hasta tomar ventaja en el último periodo. Brooklyn reaccionó con un parcial final de 24-8.

"Supimos responder cuando el partido se complicó. No empezamos bien el último cuarto, pero mantuvimos la compostura y peleamos hasta el final. Ganamos tres de los cuatro cuartos y fue muy positivo verlo ante un rival de mucho nivel", afirmó en rueda de prensa después del partido Fernández.

"Fue un esfuerzo colectivo. En el último cuarto todo el mundo aportó, defendiendo, tomando buenas decisiones y haciendo jugadas ganadoras", añadió el técnico de Badalona.

Fernández también destacó el nivel defensivo que ha mostrado su equipo en las últimas jornadas.

"Al principio de la temporada no estuvimos bien atrás, pero hemos evolucionado, hemos hecho ajustes y ahora sentimos que tenemos un buen ritmo. Estamos construyendo nuestra identidad defensiva", aseguró.

Además del doble-doble de Porter Jr., Noah Clowney contribuyó con 19 puntos y 9 rebotes, mientras que el 'rookie' ruso Egor Dëmin anotó 16 puntos.

Para los Raptors, Immanuel Quickley terminó con 17 puntos y 10 asistencias, mientras que Brandon Ingram anotó 19 puntos.