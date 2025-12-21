Básquetbol
21 de diciembre de 2025 - 08:40

El Barça pierde seis semanas a Will Clyburn por lesión

Barcelona, 21 dic (EFE).- El Barça ha perdido por lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda al alero estadounidense Will Clyburn un mínimo de seis semanas, según ha informado este domingo el club catalán antes del derbi ante el Joventut.

Por EFE

Clyburn, que se lesionó en el último choque de Euroliga ante el Baskonia (134-124) y no pudo volver a la pista, estará fuera de las pistas cerca de un mes y medio, por lo que se perderá partidos clave para poder sellar la clasificación para la Copa del Rey.

El alero estadounidense era uno de los jugadores más en forma del equipo dirigido por Xavi Pascual, con unos promedios de 11 puntos y 4,3 rebotes por encuentro.

Por otro lado, el Barça también ha informado que ya está disponible para el duelo ante el Joventut de este domingo el pívot checo Jan Vesely, que se perdió los últimos compromisos tanto de la Liga Endesa como de la Euroliga por un esguince de tobillo.