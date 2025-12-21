Vitor Galvani dice que Capitanes debe hacer pesar que en CDMX actúa con dos jugadores más

"Tenemos siete jugadores cuando jugamos en casa. El sexto es la afición y el séptimo es la altitud. Veo a los rivales cuando nos visitan que dicen cuánto les cuesta respirar, eso es una ventaja grande, más el apoyo de la gente, debemos aprovechar todo para ser fuertes en nuestra arena", aseveró el técnico a EFE.

Galvani, quien dirige a Capitanes desde septiembre pasado, se refirió a la ventaja que tendrá su equipo al estar acostumbrado la altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar de la Arena Ciudad de México y a la pasión de los seguidores locales que los apoyan en cada partido de la temporada 2025-2026 que arrancará el próximo 27 de diciembre.

Aunque para dominar su quinteto tendrá que mejorar lo mostrado en el 'Tip-Off Tournament' en el que acabaron con marca de 6-8.

"El Tip-Off, en el que no tuvimos los resultados que deseados, nos enseñó mucho, fue desafiante; perdimos más de lo que ganamos y eso no me cayó bien, pero ahora tenemos la mentalidad correcta para empezar a ganar en la temporada regular", confió.

Galvani llegó a Capitanes en sustitución del español Ramón Díaz, a quien, según dijo, le aprendió mucho, y confesó estar listo para adaptar esos conocimientos a su estilo con un equipo lleno de jóvenes latinoamericanos.

"Fui afortunado de trabajar con Ramón; ahora tengo que aplicar lo aprendido a mi estilo. El trabajo con jugadores más jóvenes tiene más desafíos, hay cosas que los chicos no están haciendo bien, pero esa es nuestra misión ayudarlos a mejorar, a pesar de la velocidad con la que se juega la G-League", explicó.

El originario de Campinas, con experiencia en equipos como Pinheiros y Corinthians, reconoció que así como Capitanes tiene la ventaja de la altura y su público, su mayor reto será competir de tú a tú contra rivales más altos y fuertes.

"Tenemos que adaptarnos a la diferencia física de los equipos de la G-League con respecto a nosotros, alcanzar un nivel físico capaz de defender toda la cancha; no es sencillo cuando enfrentas a rivales más físicos y con diferencia de tamaño notable", detalló.

A pesar de eso y de que el principal objetivo de los equipos de la G-League es desarrollar talentos para jugar en la NBA, Galvani aseguró que ellos ponen por delante ganar antes de dar ese salto.

"Pensamos diferente al resto de los equipos de G-League. Queremos desarrollarlos, pero la meta principal es ganar partidos y como objetivo secundario es que ese nivel los lleve a la NBA, ese es mi desafío", subrayó.

Vitor, de 33 años, se mostró orgullosos de ser el primer entrenador brasileño en la G-League y de lo que eso significa.

"Sé la dificultad que los entrenadores brasileños pasan para salir, a pesar de que tenemos excelentes entrenadores. Estoy representando a mí país y eso me da mucha responsabilidad. Quiero hacer el mejor trabajo posible aquí en la G-League", concluyó.