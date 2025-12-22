El Barça estrena el liderato en casa de Jasikevicius

El preparador lituano, ídolo del Palau Blaugrana durante su etapa como jugador (2000-03; 2012-13) y como entrenador (2020-23), vivirá su particular duelo táctico con Pascual, quien le entrenó en el curso 2012-13 y al que ha citado como una de las figuras que más le influyeron antes de dar el salto a los banquillos.

Precisamente, el regreso del técnico catalán parece haber llenado el vacío que dejó la abrupta salida de Jasikevicius en el verano de 2023 y, tras dos años en blanco bajo la dirección de Roger Grimau y Joan Peñarroya, los azulgranas figuran entre los equipos más competitivos del continente.

Un mes ha bastado a Pascual para cambiar por completo la identidad del Barça, más sólido en defensa, preparado tácticamente, solidario en los esfuerzos y ordenado en ataque, una fórmula que le ha llevado a ganar nueve partidos consecutivos con el nuevo entrenador.

Los azulgranas, que vencieron en los dos duelos del curso pasado contra el Fenerbahce (75-83 y 90-63), llegarán a la cita con la confianza disparada tras vencer la semana pasada al París Basketball (69-85), el Baskonia (134-124) y el Joventut Badalona (90-80).

En la coral mejoría azulgrana destaca el buen momento del escolta Kevin Punter, que anotó 21 puntos frente al París, 20 ante la Penya y batió su récord personal en la Euroliga frente al Baskonia, con 43 tantos.

La otra cara de la moneda es el alero Will Clyburn, el segundo máximo anotador del equipo (14,4) por detrás de Punter (15,7), que estará seis semanas de baja por una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

Tampoco viajaran a Turquía el base Juan Núñez, lesionado de larga duración, ni el ala-pívot Tornike Shengelia, pieza clave en el juego interior (12,9 y 5,1 rebotes), que se perderá el quinto partido seguido por unas molestias en el pubis. Completará la convocatoria el joven pívot Sayon Keita.

Delante, el Barça tendrá a un Fenerbahce que ha perdido dos de los últimos tres partidos entre todas las competiciones, pero que marcha segundo en la Liga turca y es quinto en la Euroliga (10-6), a dos victorias del liderado que comparten el conjunto azulgrana y el Hapoel Tel Aviv (12-5).

Pese a perder en verano a varios de los referentes de la pasada temporada, como el anotador Nigel Hayes-Davis y el capitán Marko Guduric entre otros, Jasikevicius mantiene un bloque competitivo que destaca por ser el equipo que menos puntos por partido encaja de la Euroliga (78,8), menos asistencias permite (15,4) y fuerza un peor porcentaje de acierto en tiros de dos a sus rivales (48,9%).

La lucha por el rebote se presenta como un aspecto determinante, pues el Fenerbahce es el tercero mejor en rebotes defensivos (24,9) y el Barça es el cuarto en rebotes ofensivos (12,7), además de ser el equipo que más balones roba por encuentro (7,6).

La principal baza ofensiva del equipo turco es el escolta Talen Horton-Tucker, que ha promediado 23 puntos en los últimos tres partidos europeos, así como la amenaza exterior del alero Tarik Biberovic, autor de siete triples en los dos últimos duelos, y el desequilibrio del escolta Devon Hall.

Sin una gran referencia interior, en la pintura del Fenerbahce destaca la polivalencia de los ala-pívots Nicolo Melli y Bronzie Colson.