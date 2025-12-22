Los Spurs van en serio, los Nets levantan el vuelo y más de 300 puntos en el Hawks-Bulls

El partido en el Capital One Arena fue un simple trámite para los Spurs (21-7), instalados en la segunda posición del Oeste solo por detrás de los Oklahoma City Thunder.

Fue también la sexta victoria seguida para unos San Antonio en racha, con un Victor Wembanyama que de nuevo fue suplente en su proceso de recuperación. En poco más de 20 minutos en pista, el francés firmó un doble-doble con 14 puntos y 12 rebotes.

De'Aaron Fox lideró al equipo con 27 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias, mientras que Luke Kornet (20 puntos y 12 rebotes) y Stephon Castle (18 puntos y 11 asistencias) sumaron otros dos dobles-dobles.

"Supimos responder cuando el partido se complicó. No empezamos bien el último cuarto, pero mantuvimos la compostura y peleamos hasta el final. Ganamos tres de los cuatro cuartos y fue muy positivo verlo ante un rival de mucho nivel", afirmó Fernández en rueda de prensa después del partido.

Fue la quinta victoria en los últimos ocho partidos de los Nets, que habían empezado la temporada como uno de los peores equipos en el Este y en la liga.

Este domingo, tras dominar de +15 en el tercer cuarto, los Nets (8-19) vieron como los Raptors (17-13) les remontaban hasta tomar ventaja en el último periodo. Brooklyn reaccionó con un parcial final de 24-8.

Fernández también destacó el nivel defensivo que ha mostrado su equipo en las últimas jornadas tras dejar a Toronto en 81: "Al principio de la temporada no estuvimos bien atrás, pero hemos evolucionado, hemos hecho ajustes y ahora sentimos que tenemos un buen ritmo. Estamos construyendo nuestra identidad defensiva".

El Atlanta Hawks 150-152 Chicago Bulls terminó con casi el doble de puntos que el Nets-Raptors (96-81). El de Atlanta, fue el partido con más puntos de esta temporada en la NBA, un auténtico festival ofensivo con los dos equipos implicados y sin prórrogas.

Nueve jugadores de Chicago terminaron con 10 puntos o más, con Matas Buzelis como máximo anotador con 28 y Josh Giddey cerca del triple-doble con 19 puntos, 12 asistencias y 9 rebotes.

Para Atlanta, Jalen Johnson terminó con 36 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias, mientras que Trae Young firmó 35 puntos y 9 asistencias.

Los Bulls también habían estado involucrados en el hasta ahora récord anotador de este curso, un partido que perdieron 150-147 frente a los Utah Jazz, pero con dos prórrogas.

Además de estos partidos, los New York Knicks ganaron 132-125 a los Miami Heat con 47 puntos de Jalen Brunson y se afianzan en la segunda posición de la Conferencia Este con un balance de 20-8, a solo dos triunfos de los Detroit Pistons (22-6).

Y en Mineápolis, los Minnesota Timberwolves vencieron 103-100 a los Milwaukee Bucks tras levantar 16 puntos en contra. Anthony Edwards anotó 24 puntos para los 'Wolves', mientras que Giannis Antetokounmpo sigue de baja por lesión.

Más allá de lo estrictamente deportivo, la NBA multó este domingo a los entrenadores de los Timberwolves y de los Denver Nuggets, Chris Finch y David Adelman, con 35.000 dólares por cabeza por incidentes con los árbitros.

Tanto Finch como Adelman fueron castigados por dirigirse con lenguaje inapropiado a los árbitros y no abandonar la pista de inmediato tras su expulsión.

El incidente con Adelman se produjo este sábado en la derrota de los Nuggets ante los Houston Rockets, mientras que el de Finch ocurrió el viernes en la victoria de los Timberwolves frente a los Oklahoma City Thunder.