Svetislav Pesic, nuevo entrenador del Bayern

Pesic, que fue el seleccionador nacional de Serbia hasta el pasado verano, sustituye en el cargo al canadiense Gordon Herbert, con quien el campeón alemán acordó mutuamente una salida anticipada el pasado sábado.

Svetislav Pesic, de 76 años, ya dirigió entre 2012 y 2016 al Bayern, que bajo su batuta ganó su primer título de la Bundesliga germana en 2014.

Entre los mayores éxitos de Pesic se encuentran el título del Mundial de 2002 con la antigua Yugoslavia, el triunfo en el Europeo de 1993 con Alemania (y también con Yugoslavia en 2001) y el triplete en España, incluida la victoria en la Euroliga con el Barcelona en 2003.

Con el Alba Berlín, ganó cinco campeonatos y dos copas. En 2024, ganó la medalla de bronce olímpica con Serbia contra la selección alemana.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

«Svetislav conoce Múnich, conoce el Bayern y ambas ligas; algunos de nosotros también lo conocemos muy bien, por lo que su periodo de adaptación debería ser breve. Eso, junto con su enorme experiencia, nos hace sentirnos muy bien con esta decisión», afirma el director deportivo del Bayern, Dragan Tarlac, en la web del club.

Pesic se presentó al equipo este lunes por la tarde y luego apareció en una rueda de prensa. El próximo partido del Bayern es el partido de la Euroliga en casa este martes contra el líder, el Hapoel Tel Aviv.