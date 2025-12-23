103-95. Los Celtics remontan 20 puntos en la segunda parte para vencer a los Pacers

El 'ex' del Real Madrid fue el jugador con más minutos en los Celtics con más de 36, incluidos los instantes finales del encuentro, en los que fue una figura clave para frenar a Paskal Siakam.

Además de una defensa prodigiosa, la victoria de los de verde no se entendería sin Jaylen Brown, que anotó 31 puntos -14 de ellos en el último cuarto-, y Derrick White, que aportó 19 puntos.

Brown ha anotado al menos 30 puntos en diez de los últimos once que ha jugado.

Siakam fue el reflejo de los Pacers en el encuentro al lograr 25 puntos, aunque 23 de ellos llegaron en los dos primeros cuartos. Andrew Nembhard aportó 20 tantos y 7 asistencias, mientras que Bennedict Mathurin sumó 16 puntos y 9 rebotes.

La segunda unidad de los de Indiana apenas contribuyó con 18 puntos, incluidas dos canastas en el último minuto cuando el encuentro ya estaba decidido.

Los Pacers se marcharon al descanso con 18 puntos de ventaja (43-61) después de firmar un 12 de 20 en triples ante la falta de reacción de los Celtics.

Hasta el final del encuentro, no obstante, solo volverían a anotar otra vez más desde el perímetro en otros 20 intentos.

Los Celtics hicieron el amago de remontar ya en el tercer cuarto, después de que los Pacers llegaran a incrementar la ventaja a 20 puntos gracias a una segunda unidad liderada en ataque por Anfernee Simons (11 puntos).

Cuatro puntos seguidos de Brown en los últimos segundos les acercaron a ocho puntos a su finalización (74-82).

Brown mantuvo la inercia en el cuarto periodo, y puso a los Celtics por delante en el marcador (85-84) por primera vez desde el segundo minuto de partido, tras una canasta muy trabajada en la pintura ante Siakam.

Los Pacers apenas anotaron dos canasta en juego hasta que restaban 4 minutos del último cuarto, aunque el marcador se mantenía igualado (91-91).

Pero un parcial de 10-0 para los Celtics, que abrió Brown con un triple al borde de la bocina de posesión acabó con las esperanzas de los visitantes, ahogados por la intensa defensa rival.

Los Celtics son actualmente terceros en la Conferencia Este con un balance de 18 victorias y 11 derrotas, y han ganado 8 de los 10 últimos partidos.

Los Pacers son, por el contrario, penúltimos en el Este con 6 triunfos y 23 partidos perdidos, incluidos los últimos 5, y están muy lejos de la imagen que ofrecieron el año pasado, cuando estuvieron a un partido de ganar la NBA.