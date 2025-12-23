Joan Peñarroya, nuevo entrenador del Partizan

Peñarroya, de 56 años, inicia a partir de hoy otra etapa en una carrera en la que con anterioridad ha dirigido al MoraBanc Andorra, Baxi Manresa, San Pablo Burgos y Barcelona, club que decidió destituirlo el mes pasado ante la mala marcha del equipo.

En el banquillo del Partizan tiene el difícil reto de reemplazar a todo un mito viviente y más que querido por la afición como Zeljko Obradovic, que a principios de mes confirmó su dimisión pese a la insistencia de la dirección del club y de los hinchas para que se quedara, y argumentó que se marchaba porque no tenía fuerzas para continuar.

Peñarroya, que llegó a Belgrado el lunes por la noche y fue recibido por el director deportivo del club, Žarko Paspalj, dirigirá su primer encuentro el próximo viernes ante el Maccabi Tel Aviv en Belgrado en partido de la decimoctava jornada de la Euroliga, en la que el Partizan es decimoséptimo con un balance de seis victorias y once derrotas, las dos últimas contundentes ante Virtus Bolonia y Zalgiris bajo la dirección de Mirko Ocokoljic.