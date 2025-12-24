106-114. Los Nets siguen de dulce en diciembre tras vencer a los 76ers

El triunfo de los Nets (9-19), entrenados por el español Jordi Fernández, es el segundo consecutivo después la derrota que endosaron el domingo a los Toronto Raptors.

Porter Jr. anotó 28 puntos con un 9 de 20 en el tiro. Nic Claxton contribuyó con un doble-doble de 16 puntos y 10 rebotes, mientras que el turco Egor Demin aportó 20 puntos.

Los 76ers (16-12) no pudieron contar con varios jugadores por enfermedad, incluido el novato VJ Edgecombe, que está promediando 16 puntos por noche.

Su dúo en el 'backcourt', Tyrese Maxey, que promedia 31,7 puntos por partido, vivió un encuentro terrorífico en el tiro, con 3 anotados en 14 intentos para 13 puntos.

Joel Embiid fue el máximo anotador de los 76ers con 27 puntos y 6 rebotes, mientras que el veterano Paul George sumó 19.

Los 106 puntos encajados revelan a los Nets como uno de los mejores equipos defensivos de la liga en el mes de diciembre, en el solo han concedido más de 110 puntos en dos ocasiones.

Su rival no ha superado la centena en dos de los últimos cuatro encuentros.

Esta noche secaron a los 76ers a partir de la segunda mitad, en la que cedieron 49 puntos.

Tras una primera parte igualada (57-63), un 3+1 de Demin a pase de Claxton puso el +12 poco después del ecuador del tercer cuarto (65-76).

Tres triples consecutivos para cerrar el cuarto elevaron la distancia a 17 puntos, aunque un triple de Gordon la redujo a 12 en el último segundo del periodo.

Un parcial de 10-0 de los locales (90-99) puso temporalmente en peligro la victoria de los pupilos de Fernández, pero dos triples casi seguidos de Demin sentenciaron el amago de remontada.