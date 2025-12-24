128-137. Aldama vuelve a anotar 37 puntos y los Grizzlies vencen a los Jazz

Aldama, que volvió a partir como titular, igualó su récord anotador en la NBA con un 13 de 21 en tiros de campo, incluido un 4 de 7 en triples, y encestó 4 de los 7 tiros libres que intentó.

Además, sumó 5 rebotes y 7 asistencias en la noche.

A diferencia del partido del pasado sábado contra los Wizards, en el que los Grizzlies cayeron derrotados, la actuación del español fue suficiente para darle a su equipo la victoria en cancha de Utah.

Jaren Jackson Jr, sumó 21 puntos y capturó 7 rebotes, mientras que Cam Spencer registró 11 puntos y 13 asistencias como base titular.

Por parte de los Jazz, que no contó con Lauri Markkanen por lesión, Kyle Filipowski fue el sorprendente máximo anotador con 25 puntos , a los que sumó 13 rebotes. Keyonte George sumó 24 puntos y Taylor Hendricks contribuyó con 21 saliendo desde el banquillo.

En los Grizzlies siguió siendo baja por lesión Ja Morant.

El equipo de Memphis es actualmente noveno en la Conferencia Oeste con 14 victorias y 16 derrotas. Los Jazz se encuentran fuera del 'play-in' con 10 triunfos y 18 partidos perdidos, los tres últimos de manera consecutiva.