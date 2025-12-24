91-112. Los Raptors frenan la hemorragia a costa de unos Heat que siguen en caída libre

Los Raptors (18-13), que venían de caer en siete de los últimos ocho encuentros, mostraron su mejor cara ante unos Heat (15-15) que han perdido seis de los últimos ocho partidos que han disputado.

Los canadienses fueron por delante en el marcador desde el inicio del partido, y apenas cedieron la ventaja a sus rivales en un corto tramo del segundo cuarto, en el que se fueron 7 arriba (44-51).

Cuando los Heat parecían poder acercarse por debajo de los 10 puntos, siempre aparecía un jugador 'raptor' para anotar un triple que dejaba en vano sus esfuerzos.

El mexicano Jaime Jáquez Jr., (21 puntos y 9 de 16 en el tiro) pareció ser el único jugador de los Heat con las ideas claras, pero sus penetraciones no fueron suficiente para evitar que los de Miami sigan en caída libre.

El 'ex' de UCLA finalizó el encuentro con un +9 cuando estuvo en pista, pese a la contundente derrota.

Norman Powell, con 17 puntos, fue el que más se le acercó en la anotación en los Heat. El pívot Kel'el Ware, que venía de lograr 28 puntos y 19 rebotes el domingo contra los New York Knicks, demostró que todavía le falta consistencia para pasar a la siguiente categoría y se quedó en 5 puntos y 9 rebotes.

En los Raptors, Scottie Barnes fue la principal baza en ataque, logrando 27 puntos y capturando 8 rebotes. Immanuel Quickley aportó 18 puntos y repartió 7 asistencias.

Sandro Mamukelashvili también fue una importante figura en el ataque de los canadienses, con 14 puntos y 7 asistencias.