La NBA celebra la Navidad con otro duelo Shai-Wembanyama y un clásico LeBron-Durant

Por segundo año consecutivo, la NBA tendrá que competir en Navidad con la NFL, que hasta 2024 se había ceñido a Acción de Gracias y que ha modificado la programación de la clásica jornada de baloncesto estadounidense con un Washington Commanders-Dallas Cowboys y un Minnesota Vikings-Detroit Lions.

La tradición del 'Christmas Day' empezó en 1947 durante la segunda temporada de vida de la NBA. Desde entonces, ha sido una costumbre ininterrumpida, que desde hace 18 temporadas ha crecido a los cinco partidos actuales.

El plato fuerte de la jornada será el Thunder-Spurs (19:30 GMT).

Oklahoma City solo ha perdido cuatro partidos esta temporada, dos de ellos -los más dolorosos- contra los Spurs. El primero en las semifinales de la NBA Cup en Las Vegas y el segundo (anoche) por el 130-110 encajado.

Shai Gilgeous-Alexander y compañía debutarán en 'Christmas Day' y lo harán como locales en el Paycom Center, con la obligación de ganar si no quieren empezar a ver cuestionado el favoritismo con el que empezaron el curso.

Los Thunder y los Spurs son las dos franquicias que mejor están desafiando las estrictas normas financieras que dificultan la formación de dinastías en la NBA. Forjadas a base de 'draft', están llamadas a dominar la liga en los próximos años.

Antes del partido en Oklahoma City, un New York Knicks-Cleveland Cavaliers abrirá la jornada navideña en el Madison Square Garden (17:00 GMT).

Los Knicks disputarán su partido navideño número 50 en el Garden, en la que será además su 58 aparición en esta señalada fecha, más que cualquier otra franquicia de la liga.

Los Knicks (20-9) llegan pletóricos de confianza, con la recién conquistada NBA Cup bajo el brazo, su primer título en 52 años. Cavaliers (17-14) disputarán su primer partido en Navidad desde 2017.

"Preferiría mil veces estar en casa con mi familia. Pero bueno, es el juego, es el deporte que amo. Es el partido que veía de niño en Navidad, viendo a muchos de los más grandes jugar en esta fecha. Siempre ha sido un honor disputarlo. Y, obviamente, siendo completamente honesto, me gustaría estar en el sofá con mi familia todo el día", aseguró LeBron James.

Para James, será su partido navideño número 20 en su temporada 23 en la NBA.

Aunque aún no ha anunciado sus planes de futuro, es probable que esta sea su última temporada como profesional y la NBA ha decidió emparejarlo en esta fecha con uno de sus grandes rivales, Kevin Durant.

Lakers (19-9) y Houston Rockets (17-10) jugarán a la 01.00 GMT del viernes en Los Ángeles. Los Lakers tienen la duda de Luka Doncic, lesionado la semana pasada.

Antes de ese Lakers-Rockets, a las 22.00 GMT, los Golden State Warriors (15-15) de Stephen Curry recibirán a los Dallas Mavericks de Cooper Flagg (12-19), en el que será el primer 'Christmas Day' para el 'rookie' de Duke.

La jornada navideña llegará a su fin con un auténtico plato fuerte del Oeste: un Denver Nuggets (21-8)-Minnesota Timberwolves (20-10) que arrancará a las 03:30 GMT del viernes. Nikola Jokic y Anthony Edwards pondrán la guinda a 13 horas de baloncesto 'non-stop' que será retransmitido en 215 países y en más de 50 idiomas.