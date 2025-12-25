126-116. Los Warriors amargan la Navidad a los Mavericks, con Anthony Davis lesionado

Davis solo ha jugado 16 de los 32 partidos de los Mavericks esta temporada. Lastrado por los problemas físicos, se había perdido otros 16 en noviembre por una lesión en la pantorrilla, de la que regresó hace casi un mes, dando a Dallas un respiro tras un pésimo inicio de curso.

Hoy, Davis se retiró en el segundo cuarto con una lesión en la ingle, de la que todavía se desconoce la gravedad.

Los Warriors (16-15) aprovecharon la sensible baja de Davis para dominar este partido prácticamente por completo, con una máxima diferencia de +17 en el tercer cuarto.

Stephen Curry anotó 23 puntos -tras un pobre 2 de 10 en triples-, De'Anthony Melton metió 16, mientras que Jimmy Butler y el dominicano Al Harford 14 cada uno. Butler también contribuyó con 9 asistencias y 7 rebotes.

Para los Mavericks (12-20), el 'rookie' Cooper Flagg firmó 27 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias en su debut en una jornada navideña. Brandon Williams aportó 26 y P.J. Washington hizo un doble-doble con 14 puntos y 10 rebotes.