Abalde: "Espero un partido largo y duro contra el Mónaco"

El Real Madrid, séptimo clasificado de la Euroliga, se enfrenta mañana como visitante con el Mónaco, sexto, en la decimoctava jornada del campeonato continental.

"Lo afrontamos con muchas ganas. Es un partido importante y un reto contra un gran rival que, como todos los equipos, seguramente pase por sus momentos en la temporada, pero tiene un equipazo y van a ser muy competitivos para estar arriba durante todo el año”, dijo Abalde, en declaraciones difundidas por Real Madrid TV.

“El Mónaco es un rival a batir y es un desplazamiento fuera. Siempre es complicado jugar allí porque juegan muy bien. Tenemos ganas. Ante un equipo con tantas armas y tantos generadores de juego, va a ser un reto. Vamos a intentar hacer un gran trabajo y ser consistentes para que les cueste anotar y no jueguen con ritmo. A partir de esa defensa, intentaremos conseguir nosotros el ritmo de juego para encontrar buenas situaciones en ataque también”, comentó.

“Espero un partido largo y duro. Tenemos que estar preparados para vivir diferentes momentos durante el partido, seguir trabajando del minuto uno al cuarenta. Será un partido exigente”, concluyó.

