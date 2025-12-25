Scariolo: "Tenemos algún problema físico, pero la condición es bastante buena"

"Tenemos la conciencia de que vamos a jugar contra el subcampeón de la Euroliga. Son un núcleo de mucha calidad y eficiencia, no solo en ataque sino también en defensa. Llevan años jugando juntos y se quedaron a un paso de ganarla el año pasado", apuntó para los medios del club blanco.

El Real Madrid, séptimo clasificado de la Euroliga, se enfrenta como visitante al Mónaco, sexto, en la decimoctava jornada del campeonato continental.

"Han sabido sumar a un jugador top como Nicola Mirotić y a dos jugadores de gran experiencia y eficacia como Nedović y Theis. Estamos hablando del máximo nivel de competición al que puedes enfrentarte y por eso tenemos que tener mucha disciplina, concentración, paciencia y capacidad de aguantar la frustración, porque es un equipo que te puede impedir anotar durante tres o cuatro posesiones seguidas", analizó del rival.

Un Real Madrid que viene de ganar por 81-88 en casa del Força Lleida en la Liga ACB que lidera, con 10 victorias y una sola derrota.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para terminar, Scariolo dijo que si son capaces de estar "concentrados" y sin "perder confianza", pueden tener opciones de ganar en "una de las canchas más difíciles que hay hoy día".