Anthony Davis se perderá varios partidos por una lesión en la ingle

Davis fue examinado este viernes y sufre una "leve distensión en la ingle", informó la cadena ESPN, que apunta que su caso será evaluado a diario.

El ala-pívot, de 32 años, tiene un largo historial de lesiones que le han hecho perderse decenas de encuentros a lo largo de su carrera.

Al inicio de esta temporada se perdió catorce partidos por un problema en su gemelo, y el año pasado se lesionó poco después de llegar a Dallas en el traspaso que envió a Luka Doncic a Los Angeles Lakers.

Davis promedia 20,5 puntos y 10,9 rebotes por noche en los 16 encuentros que ha disputado esta campaña. Esta cifra de anotación es la menor desde su primer año en la NBA.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los Mavericks (12-20) no están viviendo una temporada cómoda, aunque se encuentran a un partido de distancia del 'play-in' en la Conferencia Oeste. El número 1 del último 'draft'. Cooper Flagg, está tomando progresivamente las riendas de la franquicia texana.